После наезда вертолета на троих россиян возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после наезда вертолета на трех человек на посадочной площадке месторождения Урманское в Томской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ.

Предварительно, все произошло 8 ноября. Перед взлетом вертолета произошел самопроизвольный разворот (юз) воздушного судна, в ходе которого оно наехало на трех человек. Уточняется, что двое мужчин получили тяжелые травмы. Третий пострадавший получил ушибы — он находится под наблюдением врачей.

Ранее в Кемерово выпавший пластиковый стеклопакет в школе стал поводом для возбуждения уголовного дела.