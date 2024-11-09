Следователи проверят сообщения о "банде педофилов" в Перми

Следователи проверят сообщение о банде педофилов в Перми, опубликованное главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Пермскому краю.

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Накануне Мизулина опубликовала анонимное обращение о том, что в Перми орудует целая банда педофилов, которая шантажирует девочек 8–12 лет. По данному факту началась процессуальная проверка.

Ранее в Татарстане задержали серийного педофила, который искал жертв в игре PUBG Mobile, а затем совершал над ними развратные действия.

Известно как минимум о троих пострадавших школьниках. По некоторым данным, подозреваемый приглашал к себе мальчиков с сентября 2023 года.