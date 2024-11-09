Девочка в Подольске убила сестру за требование помыть посуду

В подмосковном Подольске произошел инцидент, в ходе которого 10-летняя девочка лишила жизни свою старшую 13-летнюю сестру. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

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Родители девочек, являющиеся трудовыми мигрантами, сутками пропадали на работе, оставляя дочерей одних. Обычно сестры жили мирно, ссорились редко. Однако в тот день, когда родители снова уехали зарабатывать деньги, между сестрами возникла ссора во время уборки. Старшая сестра начала дразнить младшую требуя, чтобы та помыла всю посуду за членами семьи. Девочка утверждала, что это обязанность 10-летней сестры — мыть тарелки, приборы и кружки.

Девочка не выдержала и, не справившись с эмоциями, схватила кухонный нож и напала на сестру. Затем она вызвала скорую помощь. Врачи прилагали все усилия, чтобы спасти ребенка, но, к сожалению, она скончалась от потери крови, говорится в публикации.

Девочка из Тольятти, убившая своих малолетних сестер, готовилась к преступлению. Еще утром в день убийства она спрятала в своей комнате нож.

Трагедия произошла в Тольятти вечером 8 октября. Силовики нашли изрезанные тела двухлетней и пятилетней девочек. Подозрения в убийстве пали на их 13-летнюю сестру, которая в день трагедии должна была сидеть с малышками. «Вечерняя Москва» рассказала об убитых девочках и их семье, а также выяснила, что грозит их сестре-подростку.