В Пятигорске после взрыва газа в ЖК "Курортный" и последовавшего за ним пожара ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

По последней информации, в результате ЧП одна женщина погибла, еще три пострадали. Одна из пострадавших находится в реанимации городской больницы с ожогами, еще двум помощь оказали амбулаторно.

Также оказались повреждены 22 квартиры, семь нежилых помещений и девять автомобилей.

В Пятигорске выросло число пострадавших при взрыве газа в доме

Сейчас эвакуированных жильцов под контролем сотрудников МЧС пустили в квартиры за необходимыми вещами и документами. Сам дом еще предстоит обследовать на предмет безопасности дальнейшего проживания в нем людей. Для жителей организовали места временного размещения - до результатов оценки состояния дома вокруг него будет оцепление, имущество жильцов будет охранять полиция.

Также создан оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП и оценки ущерба.

Для пострадавших открыли "горячую линию" по телефону ЕДДС города: 33-99-39 или 112.