В Тульской области мужчина искусал полицейского

В Туле задержан мужчина, обвиняемый в разбойном нападении и применении насилия в отношении представителя власти, злоумышленник укусил полицейского. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в октябре 2024 года во дворах домов по улице Кутузова. Местный житель избил своего приятеля, пытаясь похитить его имущество. На место были вызваны сотрудники полиции.

Стражи порядка попытались скрутить злоумышленника, однако он оказал сопротивление и во время задержания укусил одного из сотрудников. В отношении жителя Тулы было возбуждено уголовное дело о нападении на представителя власти, мужчина заключен под стражу.

В начале октября сообщалось, что житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела за нападение на стражей порядка, полицейских вызвала его жена из-за домашней ссоры. Дебошир напал на одного из сотрудников полиции, схватил его за шею, повалил на пол и попытался укусить. Агрессора удалось скрутить и доставить в отдел полиции.