Названа возможная причина отравления семьи в Вышнем Волочке

Перед отравлением семья из Вышнего Волочка ужинала мясом. Об этом мать семейства рассказала Telegram-каналу Baza.

По данным канала, россиянка пришла в себя и рассказала, что перед тем, как всем стало плохо, семья ужинала мясом. Его ели все: трое детей и она с мужем. Женщина подозревает, что именно мясо могло быть причиной отравления и трагедии в ее семье. Остатки продукта остались дома, вероятно, его возьмут на экспертизу.

После ужина в больницу попали пятеро членов семьи: трое детей, муж и жена. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Мира, где 7 ноября сначала мать и трое малолетних детей почувствовали себя плохо — них появились признаки отравления. Спустя двое суток у членов семьи поднялась температура, началась рвота, вместе с родителями дети были госпитализированы. Несмотря на все усилия медиков, спасти двухлетнюю девочку не удалось.

Предположительно, семья отравилась неизвестным веществом, по факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.