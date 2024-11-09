В Петербурге водитель автобуса монтировкой разгромил помешавшую ему «Тойоту Камри»

В Петербурге водитель рейсового автобуса разгромил монтировкой иномарку в ходе дорожного конфликта. Против него возбудили уголовное дело, сообщает петербургское управление МВД.

Инцидент произошел накануне около 16:00 на улице Партизана Германа, у гипермаркета напротив дома № 2. Водитель рейсового автобуса № 87 и водитель «Тойоты Камри» поспорили из-за «очередности проезда по главной дороге».

«В ходе конфликта водитель автобуса достал монтировку и стал бить ею по окнам и кузову иномарки, угрожая расправой и автомобилисту, после чего поспешил уехать», — сообщили в полиции.

Автомобиль получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело.