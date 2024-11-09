Льва Прыгунова обманули на 118 тысяч рублей лже-медики

Актера Льва Прыгунова обманули на 118 тысяч рублей мошенники в Москве, представившиеся сотрудниками медицинской клиники. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Лже-медики позвонили 85-летнему актеру и заявили, что актер записан на три процедуры, которые необходимо оплатить, пройдя по ссылкам. После выполнения всех условий со счетов Прыгунова списалось 118 тысяч рублей на неизвестные карты.

Актер попытался связаться с "медработниками", но ответа не получил. После этого Прыгунов обратился в полицию, проводится проверка.

Лев Прыгунов сыграл в фильмах "Дети Дон Кихота", "Застава Ильича", "Иду на грозу", "Пропавшая экспедиция", "Как закалялась сталь", "Рожденная революцией", "Трактир на Пятницкой", сериалах "Громовы. Дом надежды", "Беспринципные".

Накануне 71-летняя певица Алла Аблабердыева стала жертвой мошенников в Москве из-за попытки переоформить полис.