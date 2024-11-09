В Подмосковье дочь обвинила отца в изнасилованиях

В Ногинске задержан местный житель по подозрению в многолетнем насилии над собственной дочерью. Об этом сообщает mk.ru.

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась 16-летняя девушка, которая сообщила, что на протяжении восьми лет ее регулярно насиловал собственный отец. По словам пострадавшей, мужчина начал домогаться ее, когда ей было восемь лет, он показывал ей порнографию и приставал.

39-летнего жителя Ногинска задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, девушка утверждает, что порочные отношения с отцом не прекращались вплоть до момента обращения в полицию.

До этого сообщалось, что в Петербурге отчима подозревают в сексуальном насилии над падчерицей. Мужчина мог насиловать 11-летнюю девочку в течение года. В правоохранительные органы обратился биологический отец несовершеннолетней школьницы. Подозреваемого удалось задержать в Зеленогорске, он купил билет в Узбекистан и намеревался скрыться от правосудия.