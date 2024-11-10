Пострадавшим от паводка в Оренбургской области проиндексируют выплаты

Пострадавшие от паводка весной 2024 года жители Оренбургской области смогут получить от 5 тысяч до 200 тысяч рублей благодаря дополнительным выплатам. Об этом сообщает «Интерфакс». Речь идет об индексации компенсаций, которые пострадавшие жители получили в апреле этого года, поскольку по поручению президента РФ размеры выплат для пострадавших от стихийных бедствий увеличены в 1,5 раза.

В связи с этим правительство РФ выделило более 1,1 млрд рублей на дополнительные выплаты пострадавшим от паводка в Оренбургской области. Более 1 млрд из этой суммы направят на доплату в 5 тысяч рублей к уже выплаченной разовой материальной помощи. Кроме того, будуто профинансированы выплаты от 25 тысяч до 50 тысяч рублей для потерявших имущество первой необходимости и доплаты от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для получивших ущерб здоровью.