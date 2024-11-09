Военный вертолет совершил жесткую посадку в Казахстане, есть погибший
Военный вертолет Ми-8 совершил «жесткую посадку» в Казахстане во время учебно-тренировочного полета. Один человек погиб, сообщает МЧС республики.
Инцидент произошел 9 ноября, в 11:40 по местному времени, близ одного из сел Актюбинской области.
«Поступило сообщение о "жёсткой посадке" вертолета в районе села Сарыжар Мартукского района. Воздушное судно, предположительно, принадлежит Министерству обороны РК», — сказано в сообщении спасателей.
На борту Ми-8 были 3 члена экипажа. Один из них погиб. Двое пострадавших были доставлены в город Актюбинск (Актобе) на военном самолете Як-40.
На месте падения начался пожар, его ликвидировали прибывшие спасатели МЧС.
В Минобороны Казахстана подтвердили инцидент с участием своего воздушного судна. В ведомстве заявили, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Предварительная причина жесткой посадки — техническая неисправность.
Ми-8 принадлежал Военному институту Сил воздушной обороны.