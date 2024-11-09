Раскрыты подробности о пострадавшем от взрыва газа доме в Пятигорске

Жилой дом в Пятигорске Ставропольского края, где произошел взрыв газа, был построен в 2021 году. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Shot.

Первые жильцы заехали в дом около двух лет назад. Тогда же в здании открылись магазины.

Среди пострадавших от взрыва – две женщины. Одна из них не выжила, а вторая – сотрудница рыбного магазина – находится в состоянии средней тяжести. Незадолго до взрыва она пришла на работу, чтобы открыться к 9 часам утра. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

Стоимость квартир в ЖК начиналась от пяти миллионов рублей.

Взрыв газа в ЖК «Курортный» на улице Пальмиро Тольятти произошел утром в субботу, 9 ноября. Сейчас на месте работают экстренные службы.