В Подмосковье семейная пара оборудовала коттедж под нарколабораторию

В подмосковном Пушкино супругов обвиняют в изготовлении крупной партии наркотиков, муж и жена варили мефедрон в коттедже. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Как установили полицейские, супружеская пара в феврале 2024 года оборудовала под нарколабораторию подвал в собственном коттедже. В ходе обыска дома были обнаружены и изъяты шесть емкостей с кристаллическим веществом, 21 канистра с химическими жидкостями, реактор, колбы, а также различные устройства для перемешивания и охлаждения.

Эксперты установили, что в одной из емкостей находился мефедрон общей массой более 500 граммов. Запрещенные вещества пара продавала. 35-летнего жителя Москвы и его 36-летнюю супругу задержали, они заключены под стражу, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Севастополе владелец пункта выдачи заказов торговал наркотиками на работе. При обыске в подсобке пункта были найдены полимерный пакет с веществом растительного происхождения, весы, мобильный телефон и 190 тысяч рублей наличными. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.