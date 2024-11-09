В Пятигорске произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Погиб один человек. есть пострадавшая. На месте ЧП начался пожар. Об этом в субботу сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Инцидент произошел в ЖК «Курортный» на улице Тольятти.

Губернатор отметил, что «предварительно, причиной стал хлопок газовоздушной смеси».

«По оперативной информации, есть один погибший, мужчина. Пострадала женщина», — написал губернатор в Telegram-канале.

Женщина находится в состоянии средней степени тяжести, с ней работают медики.

В Коммунарке произошла утечка газа

В пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что горит квартира на 4 этаже. Площадь пожара – 60 кв м. Последствия ЧП в девятиэтажке устраняют десятки пожарных, на месте около 20 единиц техники. Около 9:40 было объявлено о локализации огня. Жильцы дома эвакуированы.