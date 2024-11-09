Электрокамин взорвался в квартире в Москве

Электрокамин взорвался в однокомнатной квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным источника, ЧП произошло в квартире, расположенной на втором этаже жилого дома по улице Павла Корчагина днем, 9 ноября. В момент взрыва дома находилась школьница – она смогла добраться к соседям, а те, в свою очередь, вызвали экстренные службы.

Вскоре после взрыва начался пожар, он был ликвидирован. У девочки зафиксированы мелкие ожоги.

Ранее в жилом доме в Пятигорске произошел взрыв газа. Жертвой происшествия стал один человек.