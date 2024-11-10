В Махачкале сбежал пациент психбольницы, убивший отца и полицейского

В Махачкале разыскивают 36-летнего жителя селения Яраг-Казмаляр, который восьмого ноября сбежал из психоневрологического диспансера. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении МВД России.

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По данным правоохранительных органов, в феврале 2014 года мужчина проник в дом своего соседа и не хотел уходить. Когда приехал участковый, молодой человек схватил его за горло и несколько раз ударил ножом, полицейский умер на месте. После этого злоумышленник зарезал своего отца, который пытался его задержать. Также он ударил камнем по голове другого близкого родственника и скрылся.

В 2015 году в отношении него было возбуждено уголовное дело. Оно было направлено в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера. Его направили на лечение. Теперь он сбежал из медучреждения.