В Звенигороде восстановлено электроснабжение после аварии

Причиной временного отключения электричества в подмосковном Звенигороде стало нарушение в работе электрооборудования, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании «Россети Московский регион».

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Электроснабжение было оперативно восстановлено, и обесточенных потребителей в городе нет.

Ранее в Telegram-канал Shot сообщал о полном отключении электричества в Звенигороде.

Местные жители рассказали, что свет исчез около 20:40 по московскому времени, а также наблюдались проблемы с сотовой связью, передает «Радиоточка НСН».