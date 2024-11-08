В Саратовской области осудили мужчину, избившего оппонентов штыковой лопатой

В Саратовской области 50-летнему мужчине, который избил пьяных оппонентов штыковой лопатой, вынесли приговор. Об этом сообщает региональная прокуратура.

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По информации ведомства, инцидент произошел в темное время суток 2 августа в Новоузенском районе. У россиянина случился конфликт с двумя пьяными мужчинами, которых он в ходе потасовки по одному разу ударил штыковой лопатой по голове. Причины ссоры не уточняются.

В результате медики после осмотра пострадавших заключили, что нападавший нанес их здоровью легкий вред. В отношении избившего мужчин россиянина возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ.

Суд рассмотрел материалы дела и назначил фигуранту наказание в виде ста часов обязательных работ.