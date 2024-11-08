Арестован глава управления спецстроительства Минобороны

Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора Главного управления специального строительства Минобороны РФ Александра Молодченко и еще двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве при заключении государственных контрактов. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, в отношении четвертого фигуранта избран домашний арест.

"Постановлениями Савеловского районного суда Москвы удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Министерства обороны России и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - говорится в сообщении. - В отношении Павловой Ольги Николаевны по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста".