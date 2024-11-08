На Гоа задержали россиянку-диджея

Полиция штата Гоа арестовала россиянку по подозрению в хранении наркотиков и алкоголя на сумму более 1,6 млн индийских рупий (более $18,9 тыс.). Об этом сообщила газета Deccan Herald.

По ее данным, задержанная - женщина по имени Алла Русаева из Москвы - работала диджеем в одном из клубов на севере Гоа. В ходе обыска в арендованной ею квартире были найдены марихуана, экстази и спиртные напитки. Начато расследование.

ТАСС обратился в генеральное консульство РФ в связи с появившейся информацией о задержании россиянки.