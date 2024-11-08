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Рогов сообщил об ударах ВСУ по электросетям в Энергодаре

Украинские войска нанесли удары по городу Энергодару в Запорожской области. Как пишет в своем Telegram-канале глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, атака оставила без света два микрорайона населенного пункта.

Рогов сообщил об ударах ВСУ по электросетям в Энергодаре
© РИА Новости
"В результате обстрела со стороны нацистов без электричества остались жители двух микрорайонов — второго и третьего", — рассказал общественный деятель.

Он попросил местных жителей оставаться в укрытиях во время обстрела.

6 ноября ВСУ также ударили по Энергодару. Было зафиксировано не менее трех прилетов. Информация о разрушениях и пострадавших не приводилась.

В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что инфраструктуру Энергодара атаковали украинские беспилотники, в результате чего произошло не менее пяти взрывов.

Происшествия
Евгений Балицкий
Владимир Рогов
Общественная палата России
Энергодар