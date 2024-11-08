В Сергиевом Посаде девушка из-за наушников попала под электричку и выжила

На станции Сергиев Посад в Подмосковье девушка, которая из-за наушников не услышала приближающуюся электричку, попала под поезд, но осталась жива и почти не пострадала. Об этом сообщает Московская железная дорога.

Инцидент произошел вечером 6 ноября.

«Девушка в наушниках, не обращая внимания на красный свет светофора и звуковые сигналы приближающего поезда, буквально шагнула под состав. Казалось, исход очевиден. Но на этот раз — девушка осталась жива и почти не пострадала», — говорится в тексте.

На кадрах, прикрепленных к посту, видно, как девушка переходит станцию, не замечая приближающийся состав. Затем поезд сбивает ее с ног и в результате ее затягивает в пространство между рельсов, что и позволяет ей избежать гибели.