Рэпер Закиров* внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес баттл-рэпера Ислама Закирова* (выступал под псевдонимом Рецидив) в список террористов и экстремистов. Об этом пишет РИА Новости.

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«Перечень террористов и экстремистов (включенные). (…) Закиров Ислам Бакитович*, 24.03.2006 г.р., г. Канск Красноярского края», - говорится в списке ведомства.

Ранее 18-летнего красноярского рэпера Ислама Закирова приговорили к лишению свободы сроком на один год и восемь месяцев в колонии общего режима по делу о публичных действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды.

*внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.