В лесу нашли останки пропавшего шоумена Валерия Князева

Известный владимирский шоумен Валерий Князев признан умершим спустя два года поисков. В лесу нашли останки неизвестного, и генетическая экспертиза подтвердила, что кости принадлежат именно исчезнувшему гражданину, сообщили "РГ" в пресс-службе областного СУ СК.

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Поиски известного в регионе ведущего, шоумена и бывшего руководителя концертного зала и сотрудника медиахолдинга "Медиагруппа Европа" Валерия Князева шли с марта 2022 года. Он вышел из дома в деревне Байгуши Судогодского района и не вернулся.

Волонтеры "ЛизаАлерт" активно прочесывали все окрестности. Родные и близкие не теряли надежды.

На останки человека в лесу наткнулся местный грибник. Они находились как раз в том самом районе, где пропал шоумен. Генетическая экспертиза все подтвердила. В СК заявили, что смерть мужчины не связана с криминалом.

Валерию Князеву был 51 год, его похороны пройдут 13 ноября в Муроме, где он родился. У него остались жена, сын Елисей и дочь Злата.