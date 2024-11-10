Ректор петербургского вуза помог сотне мигрантов незаконно въехать в Россию

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александра Борзова. Его и двух других фигурантов подозревают в организации нелегальной миграции более 100 студентов из Египта, Сирии и других стран. Об этом сообщает 78.ru.

Вместе с Борзовым были задержаны индивидуальный предприниматель, специализирующийся «в области права», Валерий Урбан и гражданин России, Сирии и Швеции Хамед Ахмед.

По предварительным данным, обвиняемые вину не признают. Им грозит до 7 лет колонии, отмечает издание 47news.

По мнению следствия, организованная преступная группа помогала иностранцам оформить временное проживание на территории РФ сроком до трёх лет. Для этого изготавливались и приобретались «подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения», в том числе о месте пребывания иностранных граждан. Затем комплект документов отправляли в Единый центр на улице Красного Текстильщика

«Борзов с подельниками оформили фиктивное приглашение для прохождения обучения в вузе, которое в действительности не планировалось и не осуществлялось, после чего предоставили подложные документы в уполномоченный орган», — сообщает 78.ru.

Таким образом был организован незаконный въезд в Россию более 100 граждан Сирии, Египта и других арабских стран.

Отмечается, что деятельность подозреваемых «приносила стабильный преступный доход до момента задержания».

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По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, сейчас ректор Борзов арестован. До 5 января 2025 года он будет находиться под стражей, как и двое других фигурантов дела.