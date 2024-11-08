В Челябинске задержали мужчину,  избившего детей на территории школы

В Челябинске на 22-летнего мужчину, который утром без видимых причин напал на трех учащихся на территории многопрофильного лицея в центре города, завели уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.

Агрессора по приметам задержал наряд ППС. Он находился в состоянии опьянения.

"Утром 8 ноября подозреваемый на территории одного из образовательных учреждений в Центральном районе города, беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес не менее трех ударов кулаком в живот 10-летнему мальчику, а затем удары руками и ногами двоим 17-летним юношам, - сообщили в следственном управлении СК региона. - Во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки".

За последние сутки это уже второе ЧП, связанное с проникновением неадекватных граждан на территорию учебных заведений. Как писала "РГ", вчера в столовую школы в поселке Кунашак через пищеблок проник 31-летний мужчина, который попытался отобрать у повара нож и прорваться из столовой в коридор школы. К счастью, двери удалось удержать подоспевшему сторожу и учителю физкультуры, вызвавшим полицию и Росгвардию.

Стоит отметить, что после недавнего нападения подростка с молотком на сверстников и учителей в челябинской школе No68, проверки обеспечения безопасности детей проходили во всех школах региона.