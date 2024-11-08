Бортпроводника избили на рейсе Москва — Сургут

Нетрезвая пассажирка самолета напала на бортпроводника на рейсе Москва — Сургут, сообщает «Авиаторщина».

По информации Telegram-канала, женщина, проживающая в городе Лянтор, во время полета стала конфликтовать с соседом по ряду, что привлекло внимание бортпроводников. Те попросили летевшую с ребенком пассажирку успокоиться, но в ответ она оскорбила и несколько раз ударила стюарда, при этом уничижительно называя его «девочкой на побегушках».

Тогда командир воздушного судна запросил на борт полицейских. По прибытии правоохранители сами пострадали от агрессивного поведения пассажирки, которая начала громко кричать и напала на одного из полицейских, несмотря на плачущую дочь. В результате женщина была задержана, на нее составили три административных протокола и поместили в изолятор. Девочка была передана приехавшему отцу.