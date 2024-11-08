В России заочно осудили председателя украинского «Черного комитета»

В Москве второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Богдана Тицкого к 14 годам за атаку на российский центр в Киеве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

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Ему предъявлено обвинение по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») и части 3 статьи 33, части 2 статьи 360 («Организация и руководство нападением на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенные в целях осложнения международных отношений») УК РФ.

По данным суда, Тицкий являлся руководителем организации «Черный комитет» (признана в России террористической организацией и запрещена), также проходил службу в должности начальника штаба в батальоне «Нежин-ОУН».

18 февраля 2018 года он распространил в интернете призыв к нападению на служебные помещения Российского центра науки и культуры в Киеве. В этот же день сам организовал нападение на центр и руководил действиями сообщников. В результате этого был нарушен режим работы российского дипломатического представительства и повреждено имущество.

Подсудимый находится в международном розыске. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Россия обвинила украинских радикалов в нападении на здание Россотрудничества.