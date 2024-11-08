Редкого леопарда застрелили, когда он хотел напасть на министра экологии

Молодого и редкого леопарда Терека застрелили, когда он захотел напасть на министра экологии РФ Александра Козлова. Экологи три месяца пытаются узнать ответ, кто стрелял в животное. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что леопарду было два года, он родился и вырос в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Терека выпускали на земле природного парка «Большой Тхач» в Адыгее.

Во время выпуска животное бросилось в сторону людей, среди которых находился Козлов. Те, у кого было оружие, начали стрелять в воздух и в Терека, после чего леопард погиб. Экологи пытаются выяснить все детали случившегося: был ли согласован выпуск и были ли соблюдены все правила, однако ответа пока добиться они не могут, — передает Telegram-канал.

МЧС по Камчатскому краю сообщило, что в Петропавловске-Камчатском был обнаружен медведь, который ходил вблизи школы и детского сада. Обычно в таких случаях стараются усыпить животное и отправить в лес. Однако в ведомстве указали, что охотовед, выехавший на место, уже застрелил зверя.

В Пензенской области хотят отстранить от работы лесничего, который застрелил истощенного медвежонка. Защитники уточнили, что действия лесничего превысили должностные обязанности и он повел себя непрофессионально.