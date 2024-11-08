Прокуратура Аргентины обвинила троих лиц в смерти Лиама Пейна

Трем лицам предъявлены обвинения в связи с смертью Лиама Пейна в Аргентине, среди них сопровождающий музыканта в Буэнос-Айресе.

Аргентинская прокуратура предъявила обвинения трем лицам в связи со смертью Лиама Пейна, солиста британской группы One Direction, передает ТАСС. Среди обвиняемых числится человек, который ежедневно сопровождал музыканта во время его пребывания в Буэнос-Айресе и покинул его незадолго до трагедии. Прокуроры утверждают, что он мог сыграть ключевую роль в произошедшем.

Также в числе обвиняемых оказался сотрудник отеля, который, по версии следствия, передавал наркотики Пейну. Помимо этого, обвинения предъявлены и лицу, ответственному за доставку запрещенных веществ музыканту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лиам Пейн, бывший участник группы One Direction, трагически погиб в Буэнос-Айресе после падения с высоты третьего этажа отеля. Британский певец Зейн Малик перенес тур по США из-за гибели своего экс-коллеги Лиама Пейна.