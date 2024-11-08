Стала известна причина нападения мужчины на пенсионерку в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве неизвестный жестоко избил пожилую женщину во дворе многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГСУ СК России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия).

«В социальных медиа сообщается, что местный житель, находясь возле жилого дома г. Орехово-Зуево, напал на пенсионерку, причинив ей телесные повреждения. Кроме того, в публикации говорится и о систематическом агрессивном поведении со стороны мужчины в отношении других пожилых людей», - отмечается в сообщении.

Причиной нападения на пенсионерку, по информации Telegram-канала Mash, стало то, что она подкармливала бездомных собак и кошек у подъезда. На кадрах, которые привело издание, мужчина кричал на пожилую женщину, ударил ее собаку, а потом несколько раз саму пенсионерку. Он также угрожал натравить на женщину свою собаку породы алабай.

Ранее в Ульяновске 46-летний мужчина три раза ударил бабушку, которая продавала цветы возле супермаркета. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, нападавшего задержали после резонанса в соцсетях. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Мэр Ульяновска Александр Болдакин призвал «горе героя» сделать «один из немногих мужских поступков в жизни» и заключить контракт с Минобороны.