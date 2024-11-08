Участника «Давай поженимся!» посадили в тюрьму за убийство 10-летней давности

Участника шоу «Давай поженимся!» приговорили к 15 годам колонии строгого режима за убийство, которое произошло десять лет назад. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщила старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

© © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике

По данным следствия, 9 августа 2014 года злоумышленник вместе со своим знакомым ехал в город Краснодон, но сбился с маршрута. Мужчины решили уточнить дорогу у двух прохожих и, заметив у одного из них ценные вещи, заставили обоих сесть в машину, угрожая им оружием. В итоге потерпевших отвезли в луганскую лесополосу, где один из них был убит.

— Обвиняемого в убийстве, совершенном десять лет назад в ЛНР, приговорили к 15 годам колонии строгого режима и компенсации морального вреда в размере шести миллионов рублей

родственникам погибшего, — цитирует Марковскую РИА Новости.

В 2019 году мужчина участвовал в популярном телешоу «Давай поженимся», но невеста выбрала другого жениха.

7 ноября заводский районный суд Кемерова вынес приговор местному жителю за убийство восьмилетней девочки в 2007 году: его осудили на 16 лет строгого режима. Подсудимый признался, что задушил девочку, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего бросил тело жертвы на месте преступления.