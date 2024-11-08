Военный суд рассмотрит жалобу на приговор Беркович* и Петрийчук* 16 декабря

Режиссёра и драматурга обвиняют в оправдании терроризма. Они обе лишены права администрировать сетевые ресурсы в течение трёх лет. Вину подсудимые не признали. Заседание по рассмотрению апелляции на приговор 2-го Западного окружного военного суда от 8 июля состоится в понедельник, 16 декабря, в 10:00.

Уголовное дело об оправдании и пропаганде терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено из-за пьесы «Финист Ясный Сокол». До этого спектакль получил несколько «Золотых масок».

*Росфинмониторинг внёс Евгению Беркович и Светлану Петрийчук в реестр экстремистов и террористов.