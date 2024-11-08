Родители до смерти заморили голодом двухлетнюю дочь в Комсомольске-на-Амуре

В городе Комсомольске-на-Амуре произошла трагедия, связанная с жестоким обращением с ребенком. Двухлетняя девочка, Соня, была лишена пищи и воды своими родителями на протяжении длительного периода времени, что привело к ее мучительной смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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27-летняя Екатерина и 29-летний Илья, родители девочки, сознательно морили ее голодом и жаждой, начиная с июня этого года. Несмотря на то, что Соня испытывала сильные страдания, плакала и просила воды, ее родители игнорировали просьбы.

К концу октября состояние девочки было крайне тяжелым. Она весила менее 10 килограммов, что составляло вдвое меньше ее веса весной. Соня уже не могла даже плакать, с трудом передвигалась и не реагировала на окружающее. Родители продолжали наблюдать за мучениями своей дочери, не предпринимая никаких мер для ее спасения. В минувшее воскресенье девочка скончалась. Тело ребенка было обнаружено родственниками, которые вызвали полицию и скорую помощь.

Екатерина и Илья были задержаны. Сначала они пытались убедить следствие, что смерть Сони наступила в результате продолжительной болезни. Однако их показания оказались противоречивыми, и судмедэкспертиза установила, что смерть девочки наступила от истощения.

Как выяснилось, Екатерина и Илья не имели официальной работы и ранее не привлекались к уголовной ответственности. Они проживали в маленькой квартире на улице Пионерской. Екатерина подрабатывала уборщицей, а Илья — разнорабочим на стройках и продавцом в алкомаркетах. После рождения Сони родители пытались вести нормальную жизнь, но вскоре их семейная жизнь развалилась, что привело к совершению ими преступления. По данным Telegram-канала SHOT, арестованные заявили, что не планировали ребенка, не хотели его рождения и не желали заниматься его воспитанием.

В среду, 6 ноября, в Челябинской области возбудили дело в отношении женщины, которая родила ребенка в бане и оставила его умирать в стиральной машине. Это далеко не первый случай убийства новорожденных матерями. Подробности и возможные причины таких расправ — в материале «Вечерней Москвы».