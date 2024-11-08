В Дагестане задержан экс-замглавы Минобрнауки

В Дагестане задержан бывший замминистра образования и науки Дагестана, его подозревают в получении взятки в размере 60 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в Telegram-канале.

По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя коммерческой организации за оказание содействия в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству.

Ранее суд в Москве арестовал экс-замминистра энергетики России Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве.