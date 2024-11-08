Пепловое облако от вулкана Шивелуч накрыло камчатские поселки

Усть-Камчатск и ближайшие к нему населенные пункты района оказались в зоне пеплопада после извержения вулкана Шивелуч. Как рассказали "РГ" местные жители, городские школы и детсады временно закрыты.

Шивелуч - действующий вулкан на полуострове в пределах Восточного хребта. Пепловые выбросы могут достигать 15 километров в высоту.

Жителям района рекомендовано сидеть дома, запереть окна и в случае выхода на улицу надевать респираторы и маски.

Школы и детсады закрыты, отменен турнир по волейболу, который запланирован на 9 ноября.

В беседе с нами местная жительница поделилась, что извержение началось еще 7 ноября.

"Был слышен хлопок. Утром снег был покрыт сплошным, но небольшим слоем пепла, - рассказала наша собеседница. - Ближе к 11 утра подошла большая темная пепловая туча. И целый день сыплет пепел. Дышать тяжело, стоит запах газов и на языке и глазах - будто крошка, пыль цементная. Шивелуч извергается часто. Пепел периодически выпадает. Все зависит от направления ветра".

Экстренные службы сообщают, что опасность продлится до 11 ноября.

Как уже писала "РГ", в этот раз Шивелуч выбросил пепел на высоту 8,5 километра над уровнем моря.