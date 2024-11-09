На Новоприозерском шоссе под Санкт-Петербургом дальнобойщики устроили драку на проезжей части после конфликта в радиоэфире. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис» и публикует видеозапись инцидента.

Водитель по рации сделал замечание коллегам за длительные разговоры в радиоканале. В ответ один из говорящих нецензурно обругал его.

«Моих аргументов не хватило объяснить, что канал 15 чисто информативный. Один из водителей начал говорить как он может одной рукой меня положить. Потом он оказался на асфальте и «обмяк», на помощь ему пришел коллега», — прокомментировал ситуацию автор видео.

На кадрах видно, что два грузовика и легковая машина припаркованы на обочине. Еще один грузовик с видеорегистратором стоит в полосе движения. Перед машиной находятся двое мужчин, которые ожесточенно спорят и вступают в драку, а затем, сцепившись, падают на асфальт. Третий мужчина через некоторое время попытался разнять дерущихся, к ним подошел еще один водитель. После стычки мужчины поднялись на ноги.