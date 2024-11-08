В Екатеринбурге разгорается скандал вокруг праха скончавшегося вьетнамца

Брат умершего в Екатеринбурге вьетнамца обвиняет родственников и местные службы в незаконной кремации - он требует отдать ему прах для перезахоронения на родине.

В 2024 году мужчина скончался, и его тело было кремировано. Теперь родственник требует вернуть прах для перевозки и захоронения на родине в соответствии с традициями.

Однако ему отказывают. Теперь Железнодорожному суду предстоит решить, был ли договор о кремации заключён незаконно и были ли нарушены права истца.

Как указывает телеграм-канал "4 канал | Екатеринбург | Новости", истец утверждает, что не знал о смерти брата, хотя и находился в Екатеринбурге, поддерживая с ним связь. Ответчик говорит, что погибший вьетнамец страдал от диабета и умер в больнице. Все, кто общался с ним, знали о его смерти и похоронах. На церемонию прощания и кремации брат усопшего был приглашен, но он не смог прийти на само захоронение из-за зубной боли.

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