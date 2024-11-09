В Копейске порядка 100 домов остались без водоснабжения

Повреждение на магистральном водопроводе произошло в Копейске в Челябинской области, 98 многоквартирных домов попали под отключение воды, сообщили в городской администрации.

"В Копейске ведутся аварийно-восстановительные работы по устранению повреждения на магистральном водоводе ДУ 500мм на улице Калинина, 7. Работы начаты в 09:50 часов. <…> Под отключения попали 98 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в процессе запуска системы образовалась дополнительная утечка. В связи с этим ремонтные работы на магистральном водоводе продолжатся до полного восстановления. Ориентировочно подача водоснабжения восстановится до 07:00 (05:00 мск) 10 ноября.

Для жителей многоквартирных домов организован подвоз воды, который осуществляется по заявкам.