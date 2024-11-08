Трое взрослых и ребенок погибли в пожаре в центре Петербурга

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти четырех человек во время пожара. Трагедия произошла на улице 5-й Советской, уточнили в ведомстве.

«По предварительным данным, в результате пожара погибли четыре человека, один из них несовершеннолетний», – говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. В настоящее время возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В настоящее время мощный квартирный пожар в Центральном районе Петербурга полностью ликвидирован, уточняет издание «Мойка78».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что два пожара в Петербурге вспыхнули из-за заряжающихся электросамоката и гироскутера. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky 3.1