ФСБ изъяли тонну кокаина, который который везли через Россию в ЕС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли тонну кокаина, который транзитом перевозили через Россию в одну из стран Евросоюза.

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Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщили в ЦОС ФСБ.

— На территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по одному килограмму каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран Евросоюза, — рассказали в ЦОС.

Отмечается, что за несколько часов до задержания преступники также попытались спрятать 20 килограммов кокаина в России. Для этого они сделали тайник в лесополосе Гатчинского района, передает ТАСС.

До этого московские полицейские пресекли торговлю интерьерными украшениями для дома, в которых было спрятано наркотическое вещество — мефедрон. При задержании силовики изъяли у них свыше 370 граммов мефедрона, часть из которого была упакована в гипсовые фигуры.

В Можайском городском округе полицейские также задержали 41-летнего жителя Долгопрудного, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Общая масса изъятого составила более 500 граммов. Можайский городской суд заключил фигуранта под стражу.