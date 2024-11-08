Жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Жителя Крыма задержали по подозрению в шпионаже у морского порта и нефтебазы Феодосии на минобороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 32-летний житель Ленинского района Крыма сам связался с Главным управлением разведки минобороны Украины и передавал данные о военных объектах и ПВО ВС РФ в Феодосии. Он по заданию спецслужб проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией и получал за выполнение заданий деньги. В этом он признался на допросе.

На россиянина завели уголовное дело по статье «Государственная измена в форме шпионажа». Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного. Пока Киевский районный суд Симферополя избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне Верховный суд Крыма приговорил к 13 годам лишения свободы местного жителя, признав его виновным в сборе и передаче военных сведений.