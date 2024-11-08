Генпрокуратура РФ признала нежелательной украинскую НПО ZMINA

Украинская неправительственная организация ZMINA была признана нежелательной на территории России из-за дискредитации внутренней и внешней политики страны, сообщили в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации ZMINA на территории страны, сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении указывается, что организация, полное название которой «Центр інформаціi про права людини», занимается дискредитацией российской внутренней и внешней политики. В сообщении говорится, что ZMINA предпринимает попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, включая инспирирование национально-сепаратистских настроений. С момента начала специальной военной операции в Украине организация активно поддерживает политику недружественных государств в отношении российско-украинского конфликта и международной блокады России.

Деятельность Центра финансируется за счет средств госдепартамента США, правительств Британии, Нидерландов, Чехии и Швейцарии. Помимо этого, в финансировании участвуют некоторые неправительственные организации, включая People In Need из Чехии и Freedom House из США, которые также признаны в России нежелательными.

Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура России объявила нежелательной на территории страны деятельность лихтенштейнской неправительственной организации Internationale Assoziation fur Intellektuelle Spiele, которая объединяет более 200 участников интеллектуальных игр по всему миру. Надзорное ведомство также признало нежелательной деятельность международной организации YPO в России из-за продвижения политики недружественных государств и поддержки ЛГБТ-сообщества.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность фонда голливудского актера Джорджа Клуни.