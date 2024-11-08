Тигр напал на семерых женщин в Индии, одну из которых утащил в лес и съел

В округе Найнитал, штат Уттаракханд, Индия, 5 ноября тигр напал на семерых женщин. Одну из них, 50-летнюю Каушалью Деви, он утащил в лес и съел. Отмечается, что подруги пытались помочь женщине, но не смогли.

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В ходе поисковой операции специалисты нашли сильно поврежденные останки. Позже подтвердилось, что они принадлежали Деви. Представители местных властей заявили, что в лесу установлены фотоловушки, также усилено патрулирование.

При этом они предостерегли местных жителей от походов в лес, так как к зиме количество нападений диких животных увеличивается, передает The Times of India.

До этого в Индии жители села в штате Раджастхан поймали тигра, который убил местного пастуха, и отомстили ему. Судя по характеру полученных травм, тигра забили камнями или другими тупыми предметами.

Также в Индии львица похитила семилетнюю девочку и съела ее. Отмечается, что девочка и ее мать возвращались домой с фермы, когда на них напало дикое животное. После этого львицу усыпили и поместили в клетку.