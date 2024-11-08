Фанатов израильского "Маккаби" атаковали в Амстердаме после игры с "Аяксом"

В Амстердаме произошли массовые нападения на израильских болельщиков после футбольного матча между местным клубом "Аякс" и израильской командой "Маккаби" (Тель-Авив), сообщает Times of Israel.

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Нападения начались на выходе со стадиона и продолжались в течение нескольких часов. По сообщениям очевидцев и израильских СМИ, на болельщиков нападали группы агрессивно настроенных лиц, многие из которых были вооружены холодным оружием. Свидетели сообщают о многочисленных случаях избиений, сбрасывании людей в каналы, погромах и попытках похищений.

Нападавшие также проникали в отели, где скрывались израильтяне, бросали фаеры и выкрикивали пропалестинские лозунги, связанные с конфликтом в Газе. В результате нападений есть раненые, точное число пострадавших и масштабы ущерба пока не установлены. Правительство Израиля уже приняло решение об экстренной эвакуации своих граждан и направило в Нидерланды два самолета для вывоза пострадавших. Амстердамская полиция пытается контролировать ситуацию. Тель-авивский "Маккаби" в четверг встречался в Амстердаме с местным "Аяксом" и уступил со счетом 5:0.