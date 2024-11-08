Самолет из Екатеринбурга сел во Владивостоке с технической неисправностью

Самолет компании "Уральские авиалинии", следовавший из Екатеринбурга во Владивосток, приземлился в пункте назначения с технической неисправностью, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Из-за этого обратный рейс задержался более чем на 6 часов.

"Сегодня в 05:50 (22:50 мск) в международном аэропорту Владивосток имени В. К. Арсеньева в связи с технической неисправностью произведена аварийная посадка воздушного судна авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Екатеринбург - Владивосток. На борту самолета находились 164 пассажира. Посадка произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась", - говорится в сообщении.

Уточняется, что неисправность привела к задержке обратного рейса Владивосток - Екатеринбург, запланированного к вылету на 08:20 (01:20 мск). Вылет перенесен на 15:00 (08:00 мск). Отправления ожидают 127 пассажиров, из них 20 несовершеннолетних.