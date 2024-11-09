Под Челябинском из оздоровительного центра эвакуировали 80 человек

В оздоровительном комплексе в Челябинской области в ночь на 9 ноября произошло возгорание, были эвакуированы 80 человек, в том числе дети. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.
Уточняется, что причиной инцидента стал загоревшийся зарядник для телефона. Произошло короткое замыкание.
"Возгорание произошло в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 80 человек", - говорится в публикации.
В результате происшествия никто не пострадал. Ночью 8 ноября на юге Москвы произошел пожар на территории мебельного склада.
До этого в Балашихе сообщили о сильном пожаре возле склада, который оказался учебным возгоранием пожарного НИИ при МЧС.
Научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России в Балашихе занимается научными разработками в области пожарной безопасности, создания и внедрения технических средств пожарной охраны.