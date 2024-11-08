Участник банды силовиков решил пойти на СВО

Бывший начальник штаба спецназа СОБР "Рысь" Алексей Алпатов, обвиняемый по делу состоящей из представителей силовых структур банды Павла Христева, хочет заключить контракт с Вооруженными силами РФ. Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Обвиняемый Алпатов А. А. и его защитник <...> обращают внимание, что следствие препятствует обвиняемому в заключении контракта с ВС РФ", - сказано в материалах.

Алпатов был задержан в декабре 2023 года. Он обвиняется в нескольких эпизодах убийства в составе организованной группы.

Банда Христева, специализирующаяся на тяжких преступлениях, сформировалась в конце 90-х годов XX века. В ее состав вошли около 20 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. С 1998 по 2023 год члены ОПГ совершили несколько десятков преступлений, среди которых убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.

Кроме того, в 2004 году они по заказу похитили и убили владельца Красногвардейского рынка Москвы и его сожительницу, а в 2020-2023 годах напали на предпринимателя и похитили его имущество на сумму 2 млн рублей, а также подожгли машину другого человека.