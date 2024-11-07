В Москве мужчину обвинили в домогательствах в отношении подростка в подъезде

В Москве местного жителя обвинили в домогательствах в отношении 16-летней девушки, которую он заманил в подъезд. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону. По версии следствия, инцидент произошел 5 ноября в одном из домов на улице Академика Комарова. Мужчина обманом заманил девушку-подростка в подъезд и там совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера. После произошедшего несовершеннолетняя обо всем рассказала своим родителям, которые, в свою очередь, обратились за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. На данный момент мужчине предъявили обвинение, следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранта под стражу.