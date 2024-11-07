В Москве осудили мужчину, который вытолкнул проститутку из окна квартиры

В Москве вынесли приговор мужчине, который во время празднования дня рождения вытолкнул проститутку из окна квартиры. Об этом сообщает столичная прокуратура.

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По информации ведомства, мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ, а также п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ — после задержания у него в телефоне обнаружили фото и видео, на которых было запечатлено соитие с потерпевшей. Их он отправлял двум своим друзьям. Суд назначил мужчине наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Инцидент произошел 23 декабря на улице Айвазовского, куда проститутка приехала для оказания услуг. После окончания работы она попыталась покинуть жилище, однако мужчина не отпускал ее. Затем он открыл окно и вытолкнул ее с высоты пятого этажа. Девушка получила перелом позвоночника и множественные травмы — ее поместили в реанимацию.